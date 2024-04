Eventi Montesilvano estate 2024: il programma [VIDEO]

Sono 16 i big che animeranno il cartellone estivo di Montesilvano da Clementino a Nick The Nightfly, dai Santi Francesi a Edoardo Bennato, Cammariere, DJ Ralf, Concato, Zarrillo, Noemi, Mietta, Sarah Jane Morris, Tazenda, New Trolls, Equipe ’84, I Camaleonti e Mazzocchetti

MONTESILVANO – Il sindaco Ottavio De Martinis, gli assessori Daniela Renisi, Alessandro Pompei e Valentina Di Felice, il consigliere Adriano Tocco e Daniela Silvetti hanno presentato i principali appuntamenti del cartellone estivo delle manifestazioni organizzate dal Comune di Montesilvano. Sedici i big protagonisti degli eventi gratuiti a luglio e agosto al Teatro del Mare, sul lungomare e al Colle.

PROGRAMMA

Si parte con i Tazenda il 6 luglio, il 13 luglio Mietta, il 14 luglio toccherà all’Equipe ‘84, il 18 luglio Edoardo Bennato, il 27 luglio Clementino, il 30 luglio Nick The Nightfly Quintet, il 31 luglio Sarah Jane Morris, il 1° agosto Sergio Cammariere, il 2 agosto Fabio Concato, il 5 agosto i New Trolls, il 10 agosto i Santi Francesi, a ferragosto Michele Zarrillo e sulla spiaggia DJ Ralf, si prosegue il 17 agosto con I Camaleonti e il 18 agosto Piero Mazzocchetti e il 22 Noemi.

“Anche quest’anno abbiamo proposto un programma ricco di buona musica, sport e divertimento, arte e cultura – ha illustrato il sindaco De Martinis – . Fin dal mio insediamento abbiamo puntati sugli eventi come attirare turisti in città e per regalare alla città estati indimenticabili. Quest’anno c’è stato un investimento economico come quello dello scorso anno e può considerarsi il cartellone più bello finora realizzato almeno per i nomi e per tutti gli eventi che avremo nelle serate estive con appuntamenti di richiamo per dare alla città un’aria di festa e di vacanza. Si parte dal 12 maggio con la Festa degli Gnomi al Parco della Libertà anche in questa stagione abbiamo voluto accontentare tutte le fasce di età, dal Teatro del mare, a Largo Venezuela, nell’area del Pala Dean Martin fino al Colle. Posso annunciare che l’isola pedonale verrà aperta dal 27 giugno fino a settembre”.

Soddisfatto l’assessore agli Eventi giovanili Alessandro Pompei: “Ringrazio il sindaco per l’ottimo cartellone e soprattutto per aver pensato anche quest’anno ai giovani con artisti di spessore. Un lavoro che va evidenziato e che punta a regalare un’estate importante, non solo ai cittadini, ma anche ai turisti che affollano ogni anno la nostra città. In questi cinque anni grazie anche agli eventi estivi abbiamo donato un’immagine fresca e viva della città anche fuori dai confini territoriali e questo calendario presentato in largo anticipo rappresenta un importante assist per gli albergatori e per coloro che operano nel settore turistico”.

Soddisfatta anche l’assessore al Turismo Daniela Renisi: “Ringrazio il sindaco per aver anticipato la presentazione degli eventi, che darà modo agli operatori del settore turistico di organizzare dei pacchetti vacanze anche in vista di questi eventi”.

Presente in conferenza stampa anche l’assessore alle Finanze Valentina Di Felice: “Anche quest’anno gli eventi saranno tutti gratuiti e nelle maglie del bilancio abbiamo deciso di destinare delle risorse importanti grazie anche al bilancio di previsione approvato nel mese di dicembre. Sono certa che queste risorse diano risultati importanti per il turismo e per rallegrare le serate dei nostri cittadini e di coloro che arrivano dalle città limitrofe per partecipare ai nostri appuntamenti”.

Ha concluso la presentazione il consigliere Adriano Tocco: “Il calendario illustrato rafforza l’offerta turistica degli operatori e i turisti, oltre a trascorrere giornate in spiaggia, apprezzeranno anche un programma ricco e variegato di manifestazioni. Sono contento non solo come amministratori ma anche come operatore del settore. Ci saranno anche belle novità sugli eventi destagionalizzati che riguardano il Pala Dean Martin, una delega che in questi anni mi ha dato belle soddisfazioni”.