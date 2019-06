Eusebio Di Francesco: “Felicissimo di aver scelto la Sampdoria e Genova”

Il tecnico si è detto contentissimo della sua scelta, determinato, con una gran voglia di ripartire per ottenere qualcosa di importante

SAMBUCETO (CH) – Dalla sua Sambuceto Eusebio Di Francesco affida al canale ufficiale youtube della Sampdoria le prime parole da allenatore blucerchiato. Il tecnico, che più volte si è dichiarato contentissimo di iniziare questa nuova esperienza, ha parlato del corteggiamento del club, del suo arrivo a Genova, della sua voglia di mettersi all’opera, delle sue ambizioni e del calore di Marassi. Ecco le sue impressioni.

“Sono felicissimo di aver scelto la Sampdoria – ha esordito il Mister – Sono convinto che questo mi permetterà di lavorare in una certa maniera, con la possibilità anche di far crescere tanti giovani che fanno parte della rosa della squadra. Ho visto tantissimo entusiasmo da parte della societa, dal Presidente al Direttore Sportivo Osti, che ritrovo dopo una breve esperienza insieme a Lecce. Sono davvero contentissimo di aver fatto questa scelta e ho dentro di me una grandissima voglia di ripartire”.

“Il corteggiamento del Presidente Ferrero è stato assiduo e anche piacevole. Mi ha voluto fortemente ed essere desiderati é veramente importante. Adesso sta a me dimostrare che ha fatto la scelta giusta. E spero con questa società di poter fare qualcosa di grande”.

Di Francesco ha dichiarato di avere avuto già in passato contatti con la Sampdoria ma di aver scelto di rimanere al Sassuolo e poi di vivere la bellissima esperienza con la Roma. “Ora arrivo in una città più piccola ma dalla grande storia – ha proseguito- Venendo da una città di mare, sono contento di essere arrivato a Genova e credo che avrò un grandissimo feeling con questa città. Il fatto che la piazza blucerchiata mi abbia accolto con entusiasmo mi responsabilizza. Penso che qualsiasi squadra si alleni sia fondamentale sentirsi integrati. E io già mi sento cosi”.

Cosa si aspetta dalla prossima stagione? “Miglioramento – ha risposto deciso il tecnico- Voglio una squadra brillante, viva, competitiva, entusiasta, che faccia la partita. Credo che la Sampdoria vanti già queste caratteristiche nel DNA. Io dovrò solo portare le mie idee e trasmetterle ai giocatori. Voglio dare una identità alla squadra grazie ai miei pensieri”.



E per finire, due parole di merito per i suoi nuovi sostenitori. “Quando penso alla Sampdoria penso alla tifoseria, allo stadio che non è nuovo ma avvolgente, a una squadra trascinata dalla Gradinata Sud. Sentire il calore del pubblico sarà determinante, per me e per i giocatori”.