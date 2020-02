Eugenio Del Cioppo grande linguista e professore in Argentina

BOMBA – Eugenio Del Cioppo nacque a Bomba nel 1862. Giovanissimo giunse in Argentina dove la sua famiglia si stabilì a Mendoza. Nel 1888 si diplomò alla scuola magistrale. Nel 1904 si laureò in lettere. Fu insegnante e direttore di una scuola elementare. Nel 1911 si laureò in giurisprudenza alla “ Universidad de La Plata” e successivamente insegnò in istituti secondari nella Capitale Federale. Fu presidente del Consiglio scolastico di “Lomas de Zamora” e scrisse diversi libri di lettura per studenti, un volume di canzoni scolastiche, commedia per bambini e altri lavori didattici.

Tra i suoi lavori: “Escuela Normal de Maestros, desde su fundacion en 1879 hasta que fue supremida como institucion autonoma en el ano 1899”; “El Perito Mercantil” del 1922; “Homenaje a la extinguida Escuela Normal de Maestros Sarmiento de Mendoza” del 1926; “La educación patriótica” del 1935; “Sarmiento – libro di lettura per bambini di ambo i sessi” del 1935. Nella cittadina di Luján de Cuyo provincia di Mendoza tutt’ora esiste, a lui dedicata, la “Plazoleta Doctor Eugenio del Cioppo”. Tenne corsi serali, gratuiti, per i nostri connazionali. A Buenos Aires insegnò nella scuola italiana. Venne ritenuto ed ancora oggi ricordato come uno dei più importati insegnanti e linguisti del suo tempo. Morì a Buenos Aires nel 1946.

Nella foto la copertina del libro “Sarmiento”; Foto 2: “Plazoleta Doctor Eugenio del Cioppo”.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”