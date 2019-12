Etsy Made in Italy, 3° edizione oggi a Pescara

Domenica 15 dicembre 2019 torna l’evento organizzato da un Team di venditori Etsy locali e supportato da Etsy, la piattaforma online della creatività

PESCARA – Dicembre si avvicina ed è tempo di iniziare a pensare ai regali di Natale. Domenica 15 dicembre a Pescara, se siete alla ricerca di prodotti originali da donare ai vostri familiari e amici, o a voi stessi c’è Etsy Made in Italy, il pop up market dell’handmade e del vintage, offrirà l’opportunità di acquistare regali unici e speciali.

L’evento è stato organizzato dalla comunità di venditori Etsy riunita nel team Etsy Abruzzo che ha confermato la suggestiva location dello Spazio Matta, in Via Gran Sasso 53 a Pescara, per ospitare artisti, collezionisti e artigiani selezionati su tutto il territorio locale. Il Pop-up market aprirà alle 10.00 di domenica 15 Dicembre e sarà possibile visitarlo fino alle 20.00 con orario continuato e ingresso gratuito.

I partecipanti all’evento, non avranno solo l’opportunità di toccare con mano la qualità dei prodotti, che per tutto il resto dell’anno sono acquistabili esclusivamente sulla piattaforma Etsy.com, ma potranno assistere alla loro realizzazione, partecipare a workshop gratuiti, laboratori per bambini, e tanto altro ancora.

Etsy Made in Italy è un evento che si svolgerà in contemporanea in tante città italiane, coinvolgendo più di 200 artigiani e creativi su tutto il territorio nazionale. Chiunque, da Nord a Sud, avrà la possibilità di trovare proprio quello che stava cercando per rendere ancora più magico e personale questo Natale.

“Quest’anno Etsy Made in Italy a Pescara si fa portavoce dello slogan “Il market natalizio più fatto a mano che c’è”, e ospiterà oltre 16 artigiani tutti provenienti dalla Regione Abruzzo. L’attenzione alle materie prime utilizzate, il packaging sostenibile, il processo artigianale che parte dall’idea e arriva al manufatto finale: tutto è fatto secondo i tempi e i modi del fatto a mano” afferma Silvia Rotondo di Nonsolonuvole, Capitano del team di Etsy Made in Italy di Pescara.