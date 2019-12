San Giovanni Teatino, consiglio comunale: l’odg del 16 dicembre

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – Il Presidente Marco Cacciagrano, visti il TU d.lgs n. 267/2000 e gli artt. 55 e 56 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ha convocato l’assemblea civica di San Giovanni Teatino, in seduta pubblica, sessione ordinaria, per lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 18.30, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Risposta ad interrogazioni

2. Approvazione verbali seduta precedente.

3. Variazione al bilancio di previsione 2019/2021. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 212 del 06/11/2019, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000.

4. Variazione al bilancio di previsione 2019/2021. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 236 del 30/11/2019, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000.

5. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

6. D.U.P. 2019 – 2021. Aggiornamento in relazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

7. D.U.P. 2019 – 2021. Aggiornamento in relazione al Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni.

8. Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024. Approvazione schema di convenzione.