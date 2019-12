Ail, museo del rugby e partita del cuore a Pescara

PESCARA – Lealtà e fatica da sempre sono i tratti distintivi dello sport del Rugby rendendolo una disciplina di grande fascino. E sarà proprio sul fascino del rugby che gli organizzatori punteranno per attirare appassionati e curiosi alla visita della mostra “Museo del Rugby – Fango e Sudore”, che sarà aperta dal 16 al 19 dicembre nei locali dell’Aurum con un’esposizione delle maglie storiche degli atleti famosi nel Mondo. E sarà ancora sul fascino che si punterà per attrarre tanti spettatori alla partita del cuore, che sarà giocato al Campo Rocco Febo (ex Gesuiti) il 22 dicembre alle ore 14,30, tra giocatori senior del Pescara e del Chieti.

A presentare i due eventi, sono stati oggi l’Assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli, l’Assessore alla Cultura Mariarita Paoni Saccone e l’Assessore all’Associazionismo Sociale, il consigliere Giovanni Di Pasquale (in rappresentanza del Consiglio Comunale), il presidente dell’ASD Pescara Angelo Cavarocchi e il presidente dell’AIL Pescara-Teramo Onlus, Avv. Domenico Cappuccilli, alla presenza di una rappresentanza di giocatori della stessa Pescara Rugby.

Le rappresentanti dell’Amministrazione comunale hanno ripercorso l’idea progettuale dei due eventi, che hanno ricevuto un contributo economico per l’organizzazione e che si avvarranno delle offerte libere a favore del’AIL.

“Grazie alla disponibilità dell’Assessorato alla Cultura – ha spiegato il presidente Angelo Cavarocchi – ospiteremo all’Aurum per la prima volta in assoluto il “Museo Nazionale del Rugby – Fango e Sudore” che raccoglie le maglie da gioco delle squadre nazionali di tutto il Mono e di personaggi storici a livello mondiale. Avremo la presenza di un Testimonial, Giovan Battista Venditti, vera gloria della Nazionale italiana, il quale potrà raccontare la propria esperienza ai ragazzi delle scuole e della città invitati all’evento”.

L’Ingresso alla mostra sarà libero e con la possibilità di raccogliere offerte dai visitatori da devolvere completamente in beneficenza per l’AIL.

“Oltre alla mostra, l’evento vedrà un secondo appuntamento al campo da gioco Rocco Febo, con una partita del cuore da giocare tra Pescara e Chieti il 22 dicembre alle ore 14.30 e che sarà sempre a ingresso libero ma aperta alle offerte per l’AIL. Come ogni partita di rugby, ci sarà un terzo tempo di convivialità, in cui gli spettatori potranno visitare la nostra Clubhouse e durante il quale continuerà la raccolta fondi”.

La manifestazione, oltre al contributo economico di 2500 euro, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pescara.