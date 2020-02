Teramo Calcio: dopo la sconfitta contro il Monopoli esonerato Tedino

In virtù del risultato del 15 febbraio l’allenatore è stato sollevato dall’incarico; a breve il nome del successore. Sabato si gioca a Rieti

TERAMO – La netta sconfitta contro il Monopoli è costata cara all’allenatore del Teramo Bruno Tedino, che è stato sollevato dall’incarico. A renderlo noto è stata la società biancorossa tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

“La S.S. Teramo Calcio – si legge nel comunicato- rende noto di aver sollevato dai rispettivi incarichi, il responsabile tecnico della prima squadra Bruno Tedino ed il suo vice Carlo Marchetto. A loro la società rivolge il proprio ringraziamento per la professionalità e la dedizione nel lavoro mostrate in questi mesi. Nelle prossime ore verrà reso noto il nome del nuovo allenatore biancorosso”.

Nella giornata di sabato, contro l’attuale vice-capolista Monopoli, era arrivato per il Teramo il secondo stop casalingo. Come all’andata, la partenza biancoverde era stata travolgente, con due reti siglate nei primi dodici minuti (da Fella e Tazzer), prima del tris sul finire di tempo segnato da Mercadante. Nel mezzo un calcio piazzato centrale di Bombagi e un colpo di testa a lato di Ilari. Nella ripresa il Monopoli aveva gestito il risultato.

Prossimo appuntamento sabato 22 febbraio al “Centro d’Italia – Manlio Scopigno” contro il Rieti; calcio di inizio previsto per le ore 15.

Tabellino

Teramo – Monopoli 0-3

TERAMO: Bombagi F., Florio F. (dal 29′ st Cancellotti T.), Cristini A., Ferreira P., Ilari C., Mungo D. (dal 1′ st Magnaghi S.), Minelli S. (dal 22′ st Santoro S.), Soprano M., Fiore C. (dal 23′ st Tentardini A.), Tomei M. (P), Piacentini M. (dal 11′ st Viero F.). A disposizione: Birligea D., Cappa R., Fiore C., Florio F., Iotti L., Lewandowski M. (P), Minelli S., Mungo D., Piacentini M., Scafetta F., Valentini M. (P)

MONOPOLI: Carriero G., De F. C., Donnarumma D., Cuppone L. (dal 35′ st Fella G.), Tsonev R. (dal 28′ st Giorno F.), Jefferson S., Menegatti P. (P), Mercadante M., Pecorini S. (dal 34′ st Piccinni M.), Rota A., Hadziosmanovic C. (dal 24′ st Tazzer M.). A disposizione: Antonacci G., Antonino V. (P), Arena M., Bozzi B. (P), Cuppone L., Hadziosmanovic C., Mariano C., Nanni N., Oliana F., Pecorini S., Salvemini F., Tsonev R., Tuttisanti A.

Reti: al 10′ pt Fella G. (Monopoli), al 12′ pt Tazzer M. (Monopoli), al 43′ pt Mercadante M. (Monopoli).

Ammonizioni: al 34′ pt Bombagi F. (Teramo), al 11′ st Santoro S. (Teramo) al 39′ pt Giorno F. (Monopoli).