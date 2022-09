Estemporanea di pittura per la Pineta dannunziana a Pescara

PESCARA – “L’incendio della Pineta dannunziana è un fardello pesante per la nostra città, tanto che qualsiasi iniziativa venga proposta e pensata per ridare speranza alla nostra riserva naturale non può non essere accolta con favore”. Ha esordito così l’assessore comunale alla Cultura Maria Rita Carota alla presentazione dell’Estemporanea di pittura per la Pineta Dannunziana che si terrà a scopo benefico sabato prossimo 17 settembre in Piazza Le Laudi. Alla manifestazione a premi hanno già comunicato di partecipare circa 25 artisti, i cui lavori (che saranno presentati in forma anonima) saranno valutati da una giuria che stilerà una graduatoria di merito.

“E’ solo un primo momento di questo progetto – ha detto il professor Giorgio Del Bono, presidente dell’associazione Laboratorio D’Arte – perché contiamo nel periodo natalizio di tenere una mostra delle opere realizzate, con ogni probabilità presso la sala consiliare del Comune, e quindi un’asta per cedere agli interessati le tele. Il ricavato, mi auguro il più importante possibile, sarà devoluto al fondo per la rigenerazione della pineta. È il contributo che il mondo dell’arte vuole dare per sostenere la città e il suo patrimonio naturale più prezioso. Sottolineo che diversi autori arriveranno sabato da fuori regione”.

Le opere che gli autori realizzeranno nella mattinata saranno poi esposte al pubblico e alla giuria dalle ore 17 dello stesso sabato 17 settembre; la premiazione alle ore 19.

“Sulla Pineta dannunziana e sul suo immediato futuro – ha concluso l’assessore Carota – vi è la massima attenzione dell’Amministrazione comunale. L’area verde tanto cara a tutti i pescaresi come sapete è al centro di un piano di accorpamento e di rigenerazione del patrimonio arboreo danneggiato dall’incendio dello scorso anno. Oltretutto, sono in corso le procedure di esproprio di alcune aree che per gran parte ricadono nel comparto 1, a nord, nella zona dell’ex galoppatoio. Quest’ultima iniziativa ha accolto anche i favori delle associazioni ambientaliste e questo è motivo di soddisfazione”.