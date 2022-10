Erasmus Days all’Istituto turistico Argoli di Tagliacozzo dal 13 al 15 ottobre

TAGLIACOZZO – Tre giorni di festeggiamenti – 13, 14 e 15 ottobre – per celebrare Erasmus+, il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa. Durante queste giornate l’Istituto turistico Argoli proporrà diverse attività realizzate da studenti e docenti e, attraverso le testimonianze dei partecipanti ai programmi di mobilità Erasmus, racconterà la bellezza delle esperienze formative vissute in Europa, l’importanza di costruire il senso di appartenenza alla “famiglia europea” ma anche il valore della socializzazione attraverso l’incontro con altre realtà linguistiche e culturali che aiutano i giovani a conoscere di più se stessi e a scoprire che posto occupano nel mondo.

L’Istituto infatti, con il suo essere radicato sul territorio e al contempo aperto all’Europa e al mondo, fa delle parole intercultura e multiculturalità le proprie chiavi di accesso alla conoscenza di lingue e culture diverse, elementi capaci di creare coesione tra popoli e armonia di relazioni, ma anche necessari alla costruzione di abilità trasversali utili nel mondo del lavoro e nelle relazioni umane.

La scuola, infatti, lo scorso anno ha ricevuto il prestigioso accreditamento Erasmus Plus 2021-2027, classificandosi tra le prime 25 istituzioni italiane ad aver raggiunto questo obiettivo: si tratta di un riconoscimento che consente di ricevere ogni anno risorse finanziarie per organizzare le mobilità di studenti, docenti e dello staff. Grazie a questi contributi l’Istituto ha potuto organizzare lo scorso anno la mobilità per 30 studenti che nel mese di aprile hanno frequentato una scuola partner in Spagna, a Motril, studiando e visitando le splendide Granada e Almuñecar, ma anche la mobilità per docenti e staff che hanno soggiornato per 10 giorni a Dublino frequentando un corso di formazione sulla metodologia didattica CLIL (Content and Language Integrated Learning) o ancora la mobilità in Irlanda di due studentesse che hanno seguito un tirocinio professionale.

Il Programma Erasmus+ 2021-2027 pone un forte accento sull’inclusione sociale, sulla transizione verde e digitale e sulla promozione della partecipazione dei giovani alla vita democratica e, come afferma la Dirigente Scolastica Clementina Cervale, “la nostra scuola è aperta all’Europa e alla Cittadinanza Europea e continuerà sempre più a offrire agli studenti e alle studentesse esperienze formative internazionali di qualità”.

Appuntamento quindi con gli #Erasmusdays il 13, 14 e 15 ottobre.