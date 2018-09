Equitazione, Trofeo CONI: 2° posto per la rappresentativa abruzzese

REGIONE – L‘Abruzzo dei Pony si conferma ai vertici nazionali, conquistando – dopo l’oro dell’anno scorso – l’argento al Trofeo CONI che si è disputato sulla costiera romagnola. La rappresentativa abruzzese era formata da Chiara Capponi, dell’ASD Team Horse San Pietro Ad Lacum di Teramo, Diletta Mazzocco e Camilla Di Battista, dell’ASD Tropea di Città Sant’Angelo, e Chiara De Micheli, del Casale delle Querce di Nocciano. Accompagnatrice del gruppo medagliato, la consigliera regionale e responsabile tecnico del settore Pony Club Daria Giovannangelo, supportata dall’istruttrice pony Rina Zaraca.

Gli sport equestri abruzzesi stanno mostrando una crescente ascesa e stanno provando a uscire dalla definizione di sport di nicchia per entrare più attivamente nel territorio. A partire da tanti giovani praticanti. Non è un caso questo ennesimo risultato al Trofeo Coni, che peraltro dà continuità a un’altra importante medaglia ottenuta di recente di cui si è già trattato, quella addirittura mondiale di Lorenzo Savini in occasione dei Campionati del Mondo individuali di Mounted in Francia. E’ stata una bellissima medaglia di bronzo che Lorenzo ha ottenuto con 49 punti ottenuti nella classifica finale della gara.

Savini, di cui sentiremo parlare in futuro, è un pescarese tesserato per l’Equestrian Riders, allievo di Barbara De Massis. Una delle prossime tappe da sottolineare per gli sport equestri è rappresentata dai campionati regionali di Dressage: appuntamento all’Ippodromo di San Giovanni Teatino il 13-14 ottobre.