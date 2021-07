Enrico Brignano show ad Alba Adriatica con “Un’ora sola vi vorrei”

Il comico romano torna sulle scene con un uno spettacolo, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che sfida e rincorre il tempo. Tappa abruzzese il 28 agosto 2021

ALBA ADRIATICA – Enrico Brignano torna sulle scene con una serie di entusiasmanti date estive di Un’ora sola vi vorrei – Estate 2021, uno spettacolo, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che sfida e rincorre il tempo. A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico Brignano passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo.

Il tour di Un’ora sola vi vorrei – Estate 2021 farà tappa sabato 28 agosto, alle 21.15, in Piazza del Popolo di Alba Adriatica nell’ambito del cartellone degli eventi estivi del Comune di Alba Adriatica.

BIGLIETTI

Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): primo settore 63,25 – secondo settore 51,75 – terzo settore 40,25 (diritti di prevendita inclusi).

Info: Team Live 360.619366