Ennio Di Francesco presenta il suo libro su Giovanni Palatucci a Lanciano

Giovedì 9 giugno presentazione del libro “Giovanni Palatucci – L’ultimo Questore di Fiume italiana” presso la Casa di conversazione

LANCIANO – «Giovanni Palatucci – L’ultimo Questore di Fiume italiana» è il titolo del libro che sarà presentato giovedì 9 giugno 2022 alle ore 17.30, presso la Sala Benito Lanci della Casa di Conversazione di Lanciano.

Dopo i saluti istituzionali di Filippo Paolini, Sindaco di Lanciano e di Gianni Orecchioni, neopresidente della casa editrice Carabba, insieme all’autore Ennio Di Francesco, già Ufficiale dei Carabinieri e Commissario di Polizia, interverranno Ciro Riviezzo, magistrato già Presidente del Tribunale de L’Aquila, Francesco De Cicco, Questore di Chieti, Emidio Cipollone, Arcivescovo di Lanciano – Ortona. I lavori saranno coordinati da Lucio Valentini, giornalista RAI.

“Trasuda la misericordia di chi, in ogni circostanza, fa prevalere l’amore cristiano contro ogni violenza sociale e di razza, pur ammantata di Diritto.

Negli anni terribili segnati dall’ideologia nazista e dall’odio razziale, il giovane Questore di Fiume, a rischio della propria vita, si adoperò per salvare tanti ebrei, che diversamente, sarebbero stati destinati ai campi di concentramento.

Ha rischiato la vita per salvare quella degli altri, perché fosse rispettata la dignità di ogni individuo”. Così scrive nella Postfazione Matteo Maria Cardinale Zuppi Arcivescovo di Bologna, nonché nuovo Presidente della CEI e amico dell’autore del libro.

“La lettura del libro di Di Francesco mi ha turbato moltissimo sia per i terribili fatti narrati, ma anche perché la tragica fase in atto in questi mesi ci dice che i temi trattati non appartengono più ad un passato lontano e considerato definitivamente archiviato in Europa”, commenta Giovanni Di Fonzo, Presidente dell’associazione RATI.

RATI auspica una ampia e numerosa partecipazione e ringrazia l’Ordine forense di Lanciano e la sua Presidente, avv. Silvana Vassalli, per l’adesione alla iniziativa con il riconoscimento dei Crediti formativi per i partecipanti.