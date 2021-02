Empoli – Pescara: le formazioni ufficiali della partita [DIRETTA]

EMPOLI – Alle ore 19 in campo Empoli e Pescara per la 22ma giornata del campionato di Serie B. Di seguito le formazioni ufficiali che scenderanno in campo. Ricordiamo che il match si potrà seguire in diretta sullo streaming DAZN e webcronaca su Calciomagazine.net

FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI: Alberto Brignoli; Simone Romagnoli, Roberto Pirrello, Dimitrios Nikolaou, Fabiano Parisi, Leo Štulac, Samuele Ricci, Nicolas Haas, Ryder Matos, Marco Olivieri, Stefano Moreo. A disposizione: Leandro Pratelli, Aleksa Terzić, Nicolò Casale, Riccardo Fiamozzi, Mattia Viti, Giovanni Crociata, Nedim Bajrami, Szymon Żurkowski, Samuele Damiani, Andrea Cambiaso, Leonardo Mancuso, Andrea La Mantia. Allenatore: Alessio Dionisi.

PESCARA: Vincenzo Fiorillo; Gennaro Scognamiglio, Salvatore Bocchetti, Edoardo Masciangelo, Rodrigo Guth, Mirko Valdifiori, Antonio Balzano, Massimiliano Busellato, Andrea Tabanelli, Pepín, Damir Ceter. A disposizione: Fabrizio Alastra, Raoul Bellanova, Mirko Drudi, Mardochée Nzita, Abdallah Basit, Nicola Rigoni, Leandro Fernandes, Fabio Maistro, Stéphane Oméonga, Dejan Vokič, Jens Odgaard, Cristian Galano. Allenatore: Roberto Breda.