Diretta Empoli – Pescara: ecco dove vedere la partita in tv e streaming

Il 9 febbraio alle 19 si gioca Empoli – Pescara, gara valida per la 22° giornata di Serie B. Informazioni dove vedere in diretta la partita

PESCARA – Martedì 9 febbraio 2021, allo Stadio Castellani, si giocherà Empoli – Pescara – Reggina, match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. I toscana sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 a Monza e sono primi in classifica con 43 punti, a sette lunghezze di distacco dalla squadra brianzola e da Chievo e Salernitana. Hanno un bilancio di 1 vinta, 2 pareggiate e 2 perse nelle ultime cinque partite. Gli abruzzesi sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro la Reggina e in classifica ora é ultimo, in solitaria, con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 13 sconfitte; 16 gol fatti e 37 subiti. Nelle ultime cinque gare hanno conseguito 1 vittoria e 4 sconfitte. Di seguito il link per seguire la webcronaca in diretta della partita quindi le probabili formazioni.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Dionisi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-3-1-2 con Brignoli in porta, pacchetto difensivo composto da Sabelli e Terzic sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Romagnoli e Nikolaou. A centrocampo Ricci in cabina di regia con Haas e Zurkowski mezze ali mentre davanti spazio a Bajrami alle spalle del tandem offensivo composto da Mancuso e La Mantia. Breda potrebbe mandare in campo i suoi con un modulo speculare con Fiorillo in porta, reparto arretrato formato da Bellanova e Masciangelo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Bocchetti e Volta. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia con Tabanelli e Dessena mezze ali mentre davanti Machin a supporto della coppia d’attacco formata da Odgaard e Ceter.

Le probabili formazioni di Empoli – Pescara

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, Romagnoli, Nikolaou, Terzic; Haas, Ricci, Zurkowski; Bajrami, Mancuso, La Mantia. Allenatore: Dionisi

PESCARA (4-3-1-2): Fiorillo; Bellanova; Bocchetti, Volta, Masciangelo, Tabanelli, Valdifiori, Dessena; Machin, Odgaard, Ceter. Allenatore: Breda

Foto di repertorio