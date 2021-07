REGIONE – L’Aca Pescara comunica in una nota che ci sono degli aggiornamenti nella tabella relativa all’emergenza idrica in alcune località abruzzesi. Gli stessi fanno riferimento in particolare ai comuni di Caramanico Terme, Catignano, Cugnoli, Francavilla al Mare, Miglianico e Nocciano.

TABELLA EMERGENZA IDRICA ABRUZZO 12-19 LUGLIO 2021