Tour letterario del 59mo Premio Campiello a Teramo

Giovedì 15 luglio gli scrittori saranno al Parco Fluviale di Teramo alle 18, grazie alla collaborazione con la Fondazione Bruno Ballone e con il Comune di Teramo

TERAMO – Arriva a Teramo il tour letterario estivo degli scrittori del Premio Campiello, concorso di narrativa italiana contemporanea organizzato dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto. Giovedì 15 luglio i cinque finalisti della 59^ edizione del Premio saranno a Teramo, alle ore 18 al Parco Fluviale, protagonisti di un incontro organizzato con il sostegno della Fondazione Bruno Ballone e del Comune di Teramo.

Lettori e appassionati potranno ascoltare gli autori presentare le loro opere, selezionate lo scorso 28 maggio a Padova: Andrea Bajani, “Il libro delle case” (Feltrinelli), Giulia Caminito, “L’acqua del lago non è mai dolce” (Bompiani), Paolo Malaguti “Se l’acqua ride” (Einaudi), Paolo Nori “Sanguina ancora” (Mondadori), Carmen Pellegrino “La felicità degli altri” (La Nave di Teseo). Modera il giornalista Simone Gambacorta.

Il tour estivo dei finalisti prevede 12 tappe, per un’estate all’insegna della letteratura grazie al Premio Campiello. Dopo il Lido, Cornuda, Asolo, Parigi, Alba e Teramo, gli autori saranno venerdì 16 luglio alle 18.00 al Tempio di Sibilla a Tivoli; giovedì 29 luglio alle 21.00 in Piazza Milano a Jesolo Lido (VE); venerdì 30 luglio alle 17.30, a Cortina in Piazza Angelo Dibona; sabato 31 luglio alle ore 18.00 in Piazza Walther a Bolzano e infine domenica 1° agosto alle 17.30 a Asiago (VI) in Piazza Duomo.

Sono previsti inoltre alcuni incontri con Daniela Gambaro vincitrice del Premio Campiello Opera Prima con il romanzo “Dieci storie quasi vere” (Nutrimenti). Sarà possibile incontrare l’autrice mercoledì 14 luglio a L’Aquila, il 21 luglio a Jesolo (VE), il 22 luglio a Venezia e il 23 luglio a Castelnuovo del Garda (VR).

Aggiornamenti sugli incontri potranno essere seguiti sui canali social del Premio Campiello seguendo l’hashtag #PremioCampiello2021.

Il vincitore della 59^ edizione del Premio Campiello sarà proclamato sabato 4 settembre a Venezia all’Arsenale di Venezia, selezionato dalla Giuria dei Trecento Lettori anonimi.