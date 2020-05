Pescara, cumulo di pene: due persone agli arresti domiciliari

PESCARA – Nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile, ha tratto in arresto in esecuzione di provvedimento di cumulo pene, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, un cittadino italiano I. G.. Lo stesso dovrà espiare la pena di anni 1 e mesi 11 di reclusione, in regime di detenzione domiciliare, per provvedimento di cumulo pene per reati commessi in Pescara tra il 2009 e il 2017.

Nella stessa giornata, lo stesso personale, ha tratto in arresto in esecuzione di ordine di esecuzione, emesso dal Tribunale di Pescara – Ufficio Esecuzioni Penali, un cittadino italiano C. R.. Il predetto dovrà espiare la pena di mesi 8 di reclusione, in regime di detenzione domiciliare, per provvedimento di cumulo pene per reati commessi in Pescara il 22.02.2012.