Eventi in Abruzzo nel weekend dal 6 all’8 marzo 2026

REGIONE – Il fine settimana del 6, 7 e 8 marzo in Abruzzo si annuncia come un piccolo viaggio attraverso territori, linguaggi e atmosfere diverse, capace di intrecciare cultura, natura, gusto e spettacolo in un’unica trama. Dalle iniziative sul lungomare di Giulianova alle feste di piazza dell’entroterra pescarese, passando per i grandi palcoscenici teatrali, i concerti che animano L’Aquila e Pescara, le ultime uscite sulla neve e le mostre che raccontano l’arte in tutte le sue forme, la regione si offre in una versione ricca e vibrante. Vi ricordiamo però di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Gli appuntamenti golosi

La domenica abruzzese si colora di sapori, artigianato e convivialità, offrendo due appuntamenti che raccontano il territorio in modi diversi ma complementari. A Giulianova, Arte e Sapori trasforma il lungomare in una passeggiata tra creatività e gusto: le bancarelle degli artigiani locali si intrecciano ai percorsi di degustazione dedicati ai prodotti tipici del teramano, creando un’atmosfera rilassata e vivace, perfetta per chi vuole scoprire il territorio attraverso le sue mani e i suoi sapori. Nell’entroterra pescarese, Civitaquana celebra la Festa della Donna con un’intera giornata in piazza, fatta di pranzo comunitario, racconti condivisi e momenti di intrattenimento pensati anche per le famiglie. È un’occasione per assaporare la cucina autentica dell’entroterra e vivere la dimensione più genuina della festa, quella che nasce dall’incontro e dalla partecipazione collettiva.

Teatro

Prosegue al Teatro Camillo De Nardis di Orsogna la rassegna TIT – “Il Teatro Intorno a Te”, inserita nella stagione teatrale curata da I Guardiani dell’Oca con la direzione artistica di Zenone Benedetto, in collaborazione con il Comune di Orsogna. Venerdì 6 marzo, alle ore 21, andrà in scena “Marina”, monologo scritto e interpretato da Lorenza Sorino e prodotto da Unaltroteatro – Effimera Produzioni.

A Chieti, invece, il Teatro Marrucino si prepara a Cena con sorpresa con protagonisti Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Elisabetta Mirra e Toni Fornari, che firma anche la regia.

Concerti e Musica

A L’Aquila, il cartellone si apre venerdì 6 marzo all’Auditorium del Parco con Back to L’Aquila, il concerto di musica elettroacustica del Festival itARTS: un ritorno sonoro che intreccia ricerca, tecnologia e identità, riportando la città al centro di un dialogo artistico contemporaneo. Il giorno successivo, sabato 7 marzo, il Ridotto del Teatro Comunale ospita Opera in Jazz, un esperimento raffinato che fonde la tradizione lirica con le libertà del jazz, creando un ponte inatteso tra due mondi solo apparentemente lontani. La domenica, sempre all’Auditorium del Parco, il gruppo Micrologus porta in scena Giullari di Dio, un viaggio nelle laude italiane dedicato all’ottavo centenario della morte di San Francesco: un concerto che profuma di Medioevo e spiritualità, capace di restituire alla musica antica la sua forza evocativa.

A Pescara, il fine settimana si colora di jazz e cantautorato. Venerdì 6 marzo, il Kabala, negli spazi del Museo delle Genti d’Abruzzo, accoglie il trio dell’organista statunitense Pat Bianchi, protagonista di due serate che promettono virtuosismo e atmosfere internazionali. Domenica 8 marzo, a Spoltore, la Sala Consiliare diventa invece il luogo di Musica e Memoria, un evento dedicato alle compositrici dimenticate, un gesto di restituzione che unisce ricerca storica e sensibilità contemporanea.

Anche Avezzano offre il loro contributo alla scena regionale. Al Teatro dei Marsi, il 6 marzo, va in scena Un Sabato Italiano con Sergio Caputo, un concerto‑spettacolo che omaggia la grande musica leggera d’autore, trasformando il palcoscenico in un viaggio sentimentale dentro alcune delle canzoni che hanno segnato la cultura popolare del Paese.

Sport e Natura

Ultime settimane in cui le stazioni sciistiche di Roccaraso, Ovindoli e Campo Felice accolgono appassionati di scisu oltre 100 km di piste. Ultimi giorni anche per chi cerca un’esperienza più lenta e contemplativa, sono in programma suggestive ciaspolate che conducono i partecipanti attraverso paesaggi innevati e silenziosi, tra boschi e altipiani che regalano scorci mozzafiato e un contatto diretto con l’ambiente montano. Le uscite in canoa sul Tirino, invece, offrono un’avventura unica lungo uno dei fiumi più limpidi d’Europa, dove acque cristalline e vegetazione rigogliosa accompagnano un percorso immersivo e rilassante. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Mostre e arte

A L’Aquila, il MAXXI dedica ad Andrea Pazienza la rassegna La matematica del segno, un omaggio al talento visionario e alla forza narrativa del grande fumettista. Sempre a L’Aquila Sinestesie: il racconto dei sensi, una mostra che ripercorre vent’anni di ricerca sul linguaggio sinestetico attraverso le opere premiate dal 2005 al 2025, mentre negli spazi del centro prende forma L’amore e l’odio, il dialogo visivo tra Ignatova e Bacci dedicato a desiderio, corpo e politica.

A Teramo, invece, l’ARCA – Laboratorio per l’Arte Contemporanea ospita fino 6 aprile 2026 la mostra Caravaggio. La rivoluzione della luce, un evento di grande rilievo che mette in scena la potenza innovativa del maestro seicentesco, capace di trasformare il linguaggio pittorico attraverso l’uso drammatico e rivoluzionario della luce.

A Pescara si concentra un nucleo importante di proposte; al MicHub della Fondazione Pescarabruzzo è protagonista Michelangelo Pistoletto con una selezione di sculture e disegni degli anni 1982-1986, periodo importante della sua ricerca. Visitabile fino al 30 maggio 2026.