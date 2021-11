Elezioni Provincia Teramo 2021, pubblicato elenco degli eventi diritto

TERAMO – Sull’apposito sito https://elezioni.provincia.teramo.it è stato pubblicato l’elenco degli aventi diritto al voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Le liste dei candidati al consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto e composte da un massimo di 12 nomi (nel rispetto delle norme della parità di genere) e devono essere presentate il 27 e il 28 novembre all’Ufficio elettorale nel Palazzo della Provincia di via Milli. Il corpo elettorale è stato ufficialmente stimato in 611 votanti fra Consiglieri comunali e Sindaci, divisi in cinque fasce ponderali su base demografica.

Qui gli aventi diritto al voto:

https://elezioni.provincia.teramo.it/sono-611-gli-aventi-diritto-al-voto-per-le-nuove-elezioni-provinciali/

Qui i valori ponderali

https://elezioni.provincia.teramo.it/consiglio-provincia-teramo-2021/elettorato-attivo-2021/#tab-id-6