Concerto strumentale “Armonie per San Flaviano” a Giulianova

Il 24 novembre concerto strumentale “Armonie per San Flaviano” a conclusione dei festeggiamenti per San Flaviano

GIULIANOVA – A conclusione dei solenni festeggiamenti per San Flaviano, il 24 novembre, alle ore 21 nella Cripta della chiesa di San Flaviano a Giulianova Alta, si terrà in concerto strumentale “Armonie per San Flaviano” organizzato dall’associazione “Nota fulgens” con il patrocinio del Comune, direzione artistica del M° Piero Di Egidio e coordinamento del M° Susi Paola Rizzo. Al flauto traverso il M° Vasco Gaetano Andreani e alla chitarra il M° Gianni Saccomandi.