Approvata la variante al Prg di Tortoreto

TERAMO – Il consiglio provinciale, ieri sera, ha approvato la variazione di bilancio per iscrivere in entrata i finanziamenti del quarto e quinto stralcio Anas per un totale di oltre 3 milioni e 100 mila euro. Si tratta di fondi sisma destinati al ripristino dei danni nelle seguenti strade:

provinciale Befaro, Castelli – 443.000;

provinciale 37 Castelli – 221.925;

provinciale 19/a Miano/Villa Romita, Teramo 813.725;

provinciale 36 località Saputelli, Cermignano due interventi, il primo da 443.850 e il secondo da 621.390;

provinciale 48/b Torricella Sicura (via Alessandro Tassoni) 591.800.

Il Consiglio ha anche approvato il progetto di organizzazione per lo svolgimento del Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica, servizio che, sulla base delle disposizioni regionali, da questo momento verrà svolto dalle Province.

Parere favorevole alla variante del Piano regolatore di Tortoreto. La profonda rivisitazione delle previsioni insediative ha riguardato gli ambiti del sistema ambientale (aree ed oggetti di interesse bio-ecologico, aree a rischio geologico ed idrogeologico, aree di interesse paesaggistico ed ambientale, sistema dei crinali, aree di attenzione archeologica e corridoio biologico e paesaggistico dell’ambiente fluviale) e quelli del sistema insediativo, soprattutto per gli insediamenti monofunzionali e per il territorio agricolo.

Il parere della Provincia è da ritenersi definitivo, dunque, il Comune di Tortoreto potrà approvare definitivamente il nuovo strumento urbanistico.