E… STATE al Museo 2026: laboratori estivi per bambini al Museo Universitario di Chieti

CHIETI – Il Museo universitario dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara rinnova anche per l’estate 2026 l’appuntamento con “E… STATE al Museo”, il programma di laboratori didattici dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni. Un ciclo di attività pensato per trasformare il museo in un luogo di scoperta, gioco e sperimentazione, avvicinando i più piccoli alla scienza, alla natura e alla storia.

Calendario dei laboratori estivi 2026

Le attività si svolgeranno ogni martedì e giovedì, dalle 10:00 alle 12:00, con cinque laboratori tematici che accompagneranno i bambini in un viaggio tra paleontologia, archeologia, scienze naturali e biodiversità.

“Qua la zampa Dino!” – 7 e 9 luglio

Un laboratorio dedicato al mondo dei dinosauri, tra giochi, osservazioni e attività manuali per scoprire le creature più straordinarie della Preistoria.

“Artisti delle caverne” – 14 e 16 luglio

Un viaggio nell’arte rupestre per imparare tecniche ispirate ai nostri antenati e realizzare vere “pitture delle caverne”.

“Scienza divertente” – 21 e 23 luglio

Esperimenti semplici e attività interattive per avvicinare i bambini al metodo scientifico in modo giocoso e coinvolgente.

“Mare preistorico” – 28 e 30 luglio

Alla scoperta degli antichi ambienti marini e degli organismi che popolavano gli oceani milioni di anni fa.

“Animali del bosco” – 4 e 6 agosto

Un laboratorio dedicato alla fauna dei nostri ecosistemi forestali e all’importanza della tutela della biodiversità.

Prenotazioni

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria, da effettuare telefonando alla reception del Museo 0871 3553514 entro le 14:00 del giorno precedente.

Le parole del Direttore

Il Professor Ruggero D’Anastasio, Direttore del Museo universitario, sottolinea come i laboratori siano progettati per favorire l’apprendimento attraverso gioco, creatività e osservazione diretta, offrendo ai bambini un’esperienza educativa immersiva all’interno delle collezioni museali.

Con “E… STATE al Museo 2026”, il Museo conferma il proprio impegno nella divulgazione scientifica e nell’educazione delle nuove generazioni, proponendo attività che uniscono conoscenza, creatività e divertimento in un contesto dinamico e inclusivo.