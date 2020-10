E-Motion Padel 2020 a Pescara: i vincitori della tappa [FOTO]

PESCARA – La terza tappa del tour nazionale ideato e organizzato da Matteo Carponi denominato E-Motion Padel, dopo i successi di Venezia e di Bari è approdato questo week end sul porto turistico di Pescara, presso Padel Mania.

Nei curati sei campi della struttura pescarese, moltissime coppie giunte da diverse regioni italiane, si sono ritrovate a condividere la passione per questo sport in piena espansione in tutta Italia.

In collaborazione con ASD Top Smash, l’agenzia E-Motion di Venezia ha organizzato nei dettagli questi due giorni di sport, divertimento e convivialità.

Sabato il programma ha visto il Doppio Misto e il doppio femminile, per proseguire poi la domenica con il Doppio maschile che ha regalato emozioni ed incontri di ottimo livello.

Nel rispetto delle normative vigenti, si è dimostrato che l’attività sportiva rqpprensenta in questo momento un’importante momento di beneficio mentale e fisico per tutti. Il successo dell’evento è stato tale che già si parla di una seconda tappa pescarese nella primavera 2021.

E-Motion Padel proseguirà il suo cammino nazionale il 6/7/8 novembre a Verona e il 14/15 dicembre a Campobasso.

I vincitori:

Doppio Misto

1- Luigi Di Biagio -Paola Ciabattoni

2-Luca Timi -Alice Timi

Doppio Femminile

1-Sandra Fantasia -Fiamita Capitani

2-Patrizia Magnante – Maura Carducci

Doppio Maschile

1cl. Pelagatti Davide /Terrenzi Marco

2 cl.Luigi Di Biagio -Giampiero Perulli