“Due piedi sinistri”, convegno dello Spoltore Calcio con LND Abruzzo

SPOLTORE – ‘Due piedi sinistri’ è il convegno che si articola in tre appuntamenti ideato dallo Spoltore Calcio con il patrocinio della LND Abruzzo e Comune di Spoltore. ‘Abbandono delle attività dovute al Covid’; ‘Autismo e Calcio’; ‘Prevenire e combattere l’obesità giovanile’ sono i temi che si affronteranno nella Sala Consiliare del Comune di Spoltore l’8, 16 e 22 novembre alle ore 18.00.

Il primo appuntamento, martedì 8 novembre alle ore 18, avrà come tema l’abbandono delle attività sportive a causa della pandemia. Lo Spoltore Calcio non ha mai fermato l’attività in campo, ma è il momento di ripartire tutti insieme. Il rischio, nel post-Covid, è che i giovani sportivi si disinnamorino, con un drop-out pericolosamente diffuso per una intera generazioni e con ripercussioni sul benessere psico fisico. Al convegno parteciperanno Angelo Londrillo, Responsabile Scuola Calcio del Pescara Calcio e il calciatore biancoazzurro Marco Delle Monache. Per lo Spoltore Calcio interverrà il presidente Spoltore Sabatino Pompa, il dirigente Leo Ferretti, il responsabile del settore giovanile Loris Masciovecchio. A fare gli onori di casa la sindaca Chiara Trulli e la consigliera con delega allo sport Angela Scurti.

Il 16 novembre si parlerà di ‘Autismo e Calcio’. La sfida all’autismo sul rettangolo di gioco. “Si parte dalle emozioni e si arriva alle possibilità” dice Loris Masciovecchio. “Il gioco del calcio è lo sport più amato e praticato dai bambini e bambine di tutto il mondo, ma per i giovani affetti da autismo, più o meno grave, le opportunità sono rare se non addirittura assenti. Vogliamo promuovere e incentivare l’attività motoria e l’insegnamento del calcio per questi bambini al fine di migliorare la qualità della loro vita attraverso una pratica sportiva continuativa nel tempo ma anche e soprattutto elaborare un modello di metodologia didattica a loro adeguato, attraverso un’attività di ricerca applicata sul campo”.

Infine il 22 novembre si parlerà di obesità tra i giovani. Una ricerca condotta recentemente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) parla chiaro: negli ultimi 40 anni l’obesità giovanile nel mondo è triplicata. In Italia la percentuale di bambini obesi e in sovrappeso è in aumento, aggirandosi attorno al 30% del totale, senza contare le differenze territoriali, dove in alcune regioni si arriva fino al 40%. Di questo si parlerà con medici e sportivi. Gli incontri saranno moderati da Costantino Spina e saranno trasmessi in diretta sui canali Facebook e YouTube della società azulgrana.