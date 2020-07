Dono bandiere alla Provincia, la parola alle istituzioni

Un gesto di solidarietà da parte dell’ssociazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana, che collabora con le Istituzioni

PESCARA – Il Presidente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri in riferimento alla cerimonia, svoltasi in forma ristretta causa Covid-19, per il dono delle due nuove bandiere istituzionali, alla presenza, tra gli altri, degli esponenti dell’Ancri, tra cui, oltre al presidene Di Rita, anche Ermanno De Pompeis, e il viceprefetto Carlo Torlontano, ha dichiarato che sul palazzo della Provincia di Pescara sventolano due bandiere nuove di zecca, quella italiana e quella europea, donate all’amministrazione dall’Associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana con il Presidente Anna Maria Di Rita. Un gesto di grande solidarietà da parte di un’Associazione che collabora da sempre con le Istituzioni e che, in questo modo, ha voluto dare un contributo concreto teso anche a dare il benvenuto al nuovo prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo che si é insediato ufficialmente lunedì 27 luglio.

Il viceprefetto Torlontano ha colto l’occasione per ringraziare il Presidente Zaffiri e il territorio per la grande attenzione dimostrata nei confronti del Palazzo istituzionale.

“Purtroppo -ha dichiarato- sappiamo tutti che la ristrettezza delle risorse costringono oggi i Presidenti delle Province a impegnare la propria attenzione soprattutto su scuole e viabilità, ed è qui allora che si innesca un circuito virtuoso quando un’Associazione del territorio sa cogliere le necessità dell’Ente”.

“L’omaggio vuole testimoniare la solidarietà dell’Ancri nei confronti della Provincia – ha detto il Presidente Di Rita -. Abbiamo deciso di donare alla Provincia due nuove bandiere, il nostro tricolore e quella europea, perché la bandiera è il nostro vessillo, rappresenta la nostra patria, l’orgoglio del popolo italiano”.

“Per comprendere il significato del dono – ha aggiunto De Pompeis – occorre ricordare i valori e gli ideali che stanno dietro a quel simbolo. Il verde del nostro tricolore non rappresenta solo la speranza, ma rappresenta la natura, ovvero i diritti naturali che ci rendono tutti uguali, quindi la fratellanza tra i popoli e i cittadini. E la fratellanza è sorella della solidarietà, ricordando che senza giustizia non c’è dignità, senza uguaglianza non c’è democrazia, senza fratellanza non può esserci prosperità”.