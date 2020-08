Notizie del 1° agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: scendono a 13 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 1° agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 31 luglio parlava di 5 nuovi casi. 13 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 97 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2799 dimessi/guariti. I positivi erano 111. Il prosssimo bollettino sarà emeso lunedì 3 agosto 2020.



NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 379; i decessi 9. I soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 41, 716 quelli ricoverati con sintomi, 11.665 quelli in isolamento domiciliare.

Secondo il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute, é il Veneto la regione con l’indice Rt piu’ alto in Italia con un valore di 1.66, seguita dalla Sicilia (1.55) e dalla Campania (1.44), entrambe la scorsa settimana sotto il valore soglia di 1. La Lombardia si attesta ad un valore inferiore: 0.96 per la prima e il Piemonte a 0.87

Da ieri i mezzi a lunga percorrenza Frecciargento e Frecciarossa di Trenitalia e gli Italo possono occupare tutti i posti. Il dpcm del 14 luglio disponeva la possibilità di viaggiare a piena capacità in presenza di alcune condizioni: misurazione della temperature prima del viaggio; l’autodichiarazione dei passeggeri; l’obbligo della mascherina.