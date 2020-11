Donazione di 20 rane al reparto di Pediatra dell’ospedale di Teramo

TERAMO – Il Comune di Teramo – e segnatamente gli assessori Andrea Core e Antonio Filipponi – insieme all’Associazione Big Match comunicano che grazie all’adesione della Cracking Art è stato possibile donare al reparto di Pediatra dell’ospedale di Teramo, 20 rane che andranno a colorare il già bellissimo reparto.

Una presenza della Cracking Art che rimarrà per sempre nella nostra città, all’interno del reparto destinato ai più piccoli che, in questi mesi di Teramo Natura Indomita, hanno dimostrato di amare le varie installazioni in città più di ogni altro.

L’amministrazione ringrazia la Direzione della ASL e in particolare il Pediatra Dott. Di Lollo, il quale ha aderito prontamente all’iniziativa.