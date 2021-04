Donazione del Cral Asl Chieti all’Anffas Rosa Blu di Chieti

CHIETI – Un gesto di solidarietà quelli dei soci del Cral Asl Chieti rappresentati del Circolo Ricreativo della Asl Lanciano-Vasto-Chieti con il Presidente Mirko Durante, i componenti del Direttivo Miranda Di Matteo e Marcello Di Silvio hanno consegnato i proventi della lotteria di Pasqua, consistenti in buoni spesa dell’ammontare di euro 100 cadauno, alla Presidente dell’Anffass di Chieti Erika Toto che emozionata per il gentile gesto d’amore ricevuto ringrazia tutti i soci.

Il Presidente del Cral Asl Chieti Mirko Durante esprime un sentito ringraziamento a tutti i soci e amici che con un piccolo contributo hanno portato sorrisi ai ragazzi ospiti del centro assieme a doverose congratulazioni al personale della struttura per la sensibilità e professionalità dimostrata quotidianamente ed in fine ma non per ultima alla Presidente dell’Anffas di Chieti Erika Toto per il lodevole e prestigioso operato condotto con costanza e dedizione.