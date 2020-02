Don Maurizio Patriciello e Luigi Leonardi per Premio ‘Borsellino’ alla De Cecco

PESCARA – Saranno Don Maurizio Patriciello, parroco anticamorra della ‘Terra dei Fuochi’, e Luigi Leonardi, imprenditore, testimone di Giustizia e scrittore, i protagonisti domani, giovedì 20 febbraio, alle ore 11, nell’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, della nuova Giornata della Legalità organizzata dall’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, nell’ambito del Premio Nazionale ‘Paolo Borsellino’. Tema della giornata, coordinata dalla dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, sarà il rapporto tra ambiente, rifiuti e camorra.

Don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano, provincia di Napoli, più precisamente nel quartiere conosciuto come Parco Verde, ma che in realtà di verde ha ben poco. Caivano è l’ultima città della provincia di Napoli e i suoi confini toccano quelli della provincia di Caserta. Questa zona a cavallo delle due province, prevalentemente a vocazione agricola, è la cosiddetta Terra dei Fuochi dove i tanti rifiuti e veleni scaricati illegalmente su quei terreni causano malattie e morte al pari di una città fortemente industrializzata. Don Maurizio racconterà la sua scelta di diventare sacerdote, fino alla scoperta del dramma che affligge la sua terra e l’incontro con Nadia Toffa, prima inviata e poi conduttrice de Le Iene, che con le sue inchieste ha dato risalto mediatico alla Terra dei Fuochi. La “iena”, che negli ultimi anni ha combattuto con un tumore, si è spenta lo scorso 13 agosto e, proprio per l’amicizia che li legava, è stato don Maurizio a celebrare il suo funerale.

Luigi Leonardi, autore del romanzo ‘La Paura non perdona’, racconterà la propria esperienza di vittima della criminalità, ma anche del coraggio di ‘restare soli’ per aver avuto la forza di opporsi e denunciare. L’evento domani si aprirà con i saluti della dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ Alessandra Di Pietro, il sindaco Carlo Masci, il vicequestore Alessandra Bucci e il dirigente scolastico Florideo Matricciano. Quindi spazio al parroco anticamorra Don Maurizio Patriciello e a Leonardi.