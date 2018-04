Don Luigi Ciotti a Pescara per il “Premio Borsellino tutto l’anno”

Il 12 aprile incontrerà, ascolterà e dialogherà con gli studenti del Liceo “Galilei” sui temi a lui cari come marginalità, dipendenze, corruzione, lotta alle mafie

PESCARA – Nell’ambito delle iniziative del “Premio Borsellino tutto l’anno” giovedì 12 aprile dalle ore 10 nell’Auditorium “Flaiano” di Pescara settimo appuntamento del “Progetto per la promozione della cultura della legalità della cittadinanza attiva e responsabile” organizzato dal Liceo “Galilei” di Pescara in collaborazione con Libera, il Miur e l’associazione “Falcone e Borsellino”.

Interverrà Don Luigi Ciotti, fondatore dell’Associazione “Libera contro le mafie”, che incontrerà, ascolterà e dialogherà con gli studenti del Liceo “Galilei” sui temi a lui cari come marginalità, dipendenze, corruzione, lotta alle mafie. Un incontro per riflettere sulla cultura della legalità, per sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia.

«La mafia teme più la scuola che la Giustizia». Così scriveva il giudice Caponnetto che fu a capo del Pool Antimafia di Falcone e Borsellino, per ricordare che l’accesso all’istruzione e alla conoscenza è uno dei diritti fondamentali per acquisire autonomia di pensiero e crescere come liberi cittadini. Ed è questo uno dei principi che sta guidando don Luigi Ciotti, presidente di Libera.

L’iniziativa si inserisce in un percorso che mira a sottolineare che per contrastare le mafie e la corruzione occorre sì il grande impegno delle forze di polizia e di molti magistrati, ma prima ancora occorre diventare una comunità solidale e corresponsabile, che vinca l’indifferenza e la rassegnazione, che faccia del ‘noi’ non solo una parola, ma un crocevia di bisogni, desideri e speranze.