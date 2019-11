Domeniche didattiche del Parco della Libertà il 10 novembre

Corneli: “Far trascorrere una mattinata in mezzo a grandi spazi verdi è certamente più salutare che portarli in spazi chiusi”

MONTESILVANO – Domenica 10 novembre, un’altra domenica al Parco della Libertà, dedicata ai bambini, per promuove l’ecologia urbana e il riuso del materiale di scarto anche tra i più piccoli. Dalle 10 alle 12, saranno realizzati dei talismani con delle foglie raccolte nel Parco.

“Il Parco della Libertà è oggi, sempre più un luogo di incontri di genitori che amano la vita all’aria aperta e dove possono trovare anche attività didattiche ed educative rivolte ai bambini e alle famiglie”– precisa Cristina Feriozzi,Vice Presidente del Dog Village, che gestisce il Parco della Libertà

Le domeniche didattiche del Parco della Libertà, infatti, oltre che finalità ecologiche e di stimolazione alla socialità all’aperto, anche con i propri amici a 4 zampe, sono dei veri collanti sociali per tutte le famiglie che partecipano e sono sempre plastic free e all’insegna della salute.

“Far trascorrere una mattinata in mezzo a grandi spazi verdi è certamente più salutare che portarli in spazi chiusi, se poi i bambini hanno la possibilità di partecipare ai nostri laboratori ludici e didattici ambientati non è più solo una domenica salutare ma anche piacevolmente educativa e…per l’intera famiglia – dichiara Antonella Corneli di Officina Time, l’associazione che coordina e gestisce i laboratori didattici del Parco della Libertà”.

É previsto, una piccolo contributo di soli 5€, per il materiale che sarà fornito .

Info e prenotazioni: Antonella Corneli 3406879621