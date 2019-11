Beniamino Cardines domani al Fla Pescara con “Le avventure di Plastica”

“C’è molto da fare per ripulire il mondo, ma bisogna partire dai terrestri, dagli uomini e dalle donne, e soprattutto dalle nuove generazioni“

PESCARA – Domenica 10 novembre al FLA Festival di Libri e Altrecose 2019 (ore 16 presso Museo del Gusto_Museo delle Genti), arriva il PLASTIC TOUR ovvero “Le avventure di Plastica 1/L’inizio delle cose” romanzo scritto da Beniamino Cardines, vincitore del Premio Letterario Nazionale “Luigi D’Amico” 2019, e selezionato per partecipare alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, svoltasi lo scorso ottobre. Protagonisti del Plastic Tour che inieme all’autore daranno vita a una singolare presentazione del libro, sono: Rosetta Clissa e Antonella Di Giovanni, i performers Raffaele Landesti, Fiorella Altobelli, Chiara Sari, Elena Kanani glossario vivente di Plastica, Loredana Di Sante, Dina Graziani, Anna Vispo e Giuliana Manzalini, Chiara Di Fermo e Stella Genco. Inoltre sarà presente l’artista Paride Mariotti con le sue eco-sculture costruite con materiali riciclati.

Beniamino Cardines, scrittore: “Scrivo per dire qualcosa. Questo romanzo non è solo la vita avventurosa di Plastica una ragazzina di 11 anni, ma anche la possibilità di fare della letteratura un luogo di coscienza e consapevolezza. Oggi tutti parlano e vorrebbero un mondo plastic free, ma è evidente che abbiamo prodotto altro e che viviamo in un mondo plastic all! C’è molto da fare per ripulire il mondo, ma bisogna partire dai terrestri, dagli uomini e dalle donne, e soprattutto dalle nuove generazioni”.

Già a pochi giorni dall’uscita a fine luglio, il sito www.laplatea.it in un articolo di Debora Fusco segnalava il libro tra le migliori e più intriganti uscite del 2019. Una grande soddisfazione per l’Editore che ha creduto fortemente in questo progetto di eco-letteratura divergente, che affronta le tematiche ecologiche e dell’adolescenza, all’interno di una storia che sorprende il lettore a ogni pagina.

Il libro è edito da LFA Publisher (no eap), www.lfaeditorenapoli.it nuova realtà editoriale diretta da Raffaele Lucignano: “Un libro che va oltre il libro stesso, splendido e particolarissimo, uno scritto che farà parlare di sé. Uno dei libri più intriganti che abbiamo mai prodotto, un libro dal messaggio fortissimo! Appena abbiamo ricevuto questa proposta editoriale ci siamo accorti che “Plastica”, se l’avessimo pubblicato, ci avrebbe dato grandissime soddisfazioni.”

Su tutte le migliori piattaforme on-line: Feltrinelli, Mondadori, IBS, Kindle Store, Apple, I Book Store, Google Play Store, libreriauniversitaria.it, eprice.it, unilibro, DEA store, IBS, Hoepli.it, ecc. Distribuzione Libro Co. Italia. Lettura consigliata, dai 10 anni in su.