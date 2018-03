Pescara, il 18 marzo incontro su fiscalità agevolata

PESCARA – Domenica 18 marzo 2018, alle ore 10.00, nella Sala Consiliare del Comune di Pescara si terrà un incontro promosso dall’agenzia Promozione Spettacoli e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Comunale sul tema delle nuove opportunità per le imprese, dal credito d’imposta al bonus pubblicità.

“Abbiamo voluto promuovere un’iniziativa capace di dare risposte e informazioni su una materia che è prettamente tecnica – così il presidente del Consiglio Comunale Francesco Pagnanelli – intercettando così anche l’esigenza di molte realtà locali che vivono un momento di crisi e di incertezza. In questo periodo è importante sostenere la comunicazione, utilizzando i canali ufficiali dell’informazione per farsi conoscere e per parlare con la gente, con le comunità.

E’ un momento in cui le fake news confondono un orizzonte che sta cambiando e rischiano di produrre una eco che non rispecchia il sentire della gente, oltre a diffondere allarmi e paure che sono pericolosi per la serenità pubblica. Una materia tecnica come questa può aprire una strada nuova di presenza e dunque di affidabilità delle imprese che fanno comunicazione e lo fanno da professionisti, per questo è importante parlare di materie che possano facilitare ad esse vita e sopravvivenza, aprendo all’imprenditoria nuovi e proficui scenari per investire risorse e veicolare la propria immagine”.

“Viviamo un momento di particolare incertezza, dal primo gennaio scorso, infatti, sono entrate in vigore nuove norme che permettono di detrarre alle aziende fino al 90% dell’imponibile investito – spiegano gli organizzatori – Un modo pratico e intelligente di rimettere in circolazione l’euro sostenendo un intero settore che, come molti altri, continua a vivere momenti particolarmente difficili. A parlare per fare chiarezza saranno, dopo il rituale saluto delle autorità, il commercialista Daniele Planamente, esperto del settore ed il noto giornalista di Italia Oggi e de Il Sole 24 Ore Giovanni Valcarenghi. Dopo le precisazioni del caso Planamente e Valcarenghi saranno a completa disposizione per fugare ogni dubbio rispondendo alle domande dei presenti. E’ un modo per fronteggiare la crisi in maniera propositiva molti infatti non conoscono le nuove disposizioni studiate per aiutare le aziende sotto ogni punto di vista”.

Ingresso libero per tutti.