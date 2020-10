Docudì2020, serata conclusiva a Pescara: ecco quando

Sabato 17 ottobre al Museo Vittoria Colonna proclamazione dei vincitori e proiezione del film “Mi chiamo Altan e faccio vignette”

PESCARA – Sabato 17 ottobre, al Museo Vittoria Colonna di Pescara, serata finale e proclamazione dei vincitori del premio #Docudì2020 per l’opera che ha avuto il maggior consenso dalla Giuria popolare formata dal pubblico e del premio #Docudì sociale per l’opera che è riuscita a sviluppare una tematica legata al sociale in modo particolarmente sensibile ed originale.

In anteprima regionale verrà, inoltre, presentato il film “Mi chiamo Altan e faccio vignette” di Stefano Consiglio, il ritratto di un grande disegnatore. In collegamento audio-video il regista. L’Italia raccontata attraverso i disegni di un grande fumettista. Un documentario per ricordarci che il pensiero può e deve essere espresso.

Il grande maestro Francesco Tullio Altan si racconta e viene raccontato da chi gli è vicino (la moglie, gli amici) e dai suoi personaggi che, in alcuni casi, assumono le sembianze di Angela Finocchiaro, Paolo Rossi e Stefania Sandrelli.

Un viaggio attraverso la sua vita e la sua carriera – partendo da Aquileia, dove vive e lavora – con il contributo di amici e colleghi – Paolo Rumiz, Michele Serra, Vauro, Sergio Staino e Zerocalcare – ma soprattutto attraverso i suoi personaggi, fra tutti la Pimpa e Cipputi, che nel documentario prendono vita attraverso attori in carne e ossa.

Ingresso libero.

Si accederà alla sala indossando la mascherina e attuando – in entrata e in uscita – il distanziamento. In sala i posti saranno distanziati. Si consiglia la prenotazione tramite info@webacma.it

Ad organizzare #Docudì2020 – concorso di cinema è l’A.C.M.A. (Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese). Un’associazione culturale senza scopo di lucro nata nel dicembre 2000 e costituita da volontari che ha la finalità di promuovere la cultura cinematografica e multimediale.

L’associazione quest’anno corona i venti anni di attività proponendo l’ottava edizione di Docudì.

Undici gli appuntamenti: con film in concorso, fuori concorso e film d’Arte che saranno tutti proiettati nel museo d’arte moderna Vittoria Colonna in via Gramsci a Pescara con ingresso libero.

Due i premi che saranno assegnati: “Docudì 2020” con il voto del pubblico e “Docudì sociale” che l’A.C.M.A. darà al film che avrà meglio trattato una tematica di natura sociale. Tutti i film in concorso sono stati prodotti nel 2019 e dopo le proiezioni sono previsti incontri con gli autori e momenti di approfondimento e di dialogo con il pubblico in sala.