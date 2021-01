Silvi, docenti e futuri studenti dell’Iss Zoli insieme per un menu speciale

Il 23 gennaio i docenti dell’Istituto Zoli e gli studenti in procinto di iscriversi realizzeranno un menu legato ai piatti della tradizione

ATRI – Sabato 23 Gennaio, dalle 15.00 alle 19.30, dopo il grande successo e apprezzamento delle “scrippele ‘mbusse“, presentate nella puntata di “Buongiorno Regione” su RAI3, l’Istituto Alberghiero Adone Zoli di Silvi apre le porte dei suoi laboratori di cucina e sala-bar a tutti i ragazzi in procinto di iscriversi al primo anno della Scuola Superiore per realizzare uno specialissimo menu legato ai piatti della tradizione insieme ai docenti di enogastronomia e agli studenti.

Sarà possibile visitare i nuovi laboratori e le moderne attrezzature che rendono l’istituto un importante punto di riferimento e di eccellenza per il territorio costiero e collinare dei comuni a cavallo tra la provincia di Teramo e Pescara nella formazione di figure professionali qualificate nella cultura della qualità del prodotto enogastronomico e delle produzioni del territorio senza trascurare gli standard di sicurezza e il benessere nutrizionale.

Punto di forza e di unicità dell’Istituto Alberghiero Zoli è il conseguimento della qualifica a triplice profilo (sala, pasticceria e cucina) già al termine del 3° anno di corso che garantisce da subito una sicura possibilità di inserimento nel mondo del lavoro in un territorio a forte vocazione agroalimentare, turistica e culturale per la sovrabbondanza di ricchezze naturalistiche e paesaggistiche e per l’ampia produzione di eccellenze locali, tanto ereditata dal passato, quanto frutto dell’ingegno e del sapere contemporaneo.