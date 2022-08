Dj Dodoj a Olbia per il Red Valley Festival edizione 2022

Il giovane talento di San Giovanni Teatino anticiperà le esibizioni di Blanco il giorno 12 agosto e di Martin Garrix il 13 agosto

SAN GIOVANNI TEATINO – Il dj 14enne di San Giovanni Teatino in arte Dodoj, al secolo Edoardo Cutropia, venerdì 12 e sabato 13 agosto prossimi si esibirà ad Olbia in occasione del Red Valley Festival. Il 12 agosto salirà sul palco prima di Blanco, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo insieme a Mahmood, mentre nella serata successiva anticiperà l’entrata in scena di Irama nonché di Martin Garrix.

Il Red Valley Festival si svolge dunque in Sardegna dal 12 al 15 agosto 2022, la sesta edizione del Festival si svolge ad Olbia (SS, Sardinia), all’interno dell’omonima arena costruita su misura per l’evento ed attualmente in fase di ultimazione all’interno della città.

Per Dodoj si tratta di un’ulteriore conferma del suo talento ed è un’occasione per farsi conoscere al grande pubblico. È l’unico abruzzese a partecipare all’evento che nell’occasione sarà accompagnato da Antonio Veneruso della label Guerrilla Crew di cui Dodoj ne fa parte dal 2020.