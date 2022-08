“La vera storia del pifferaio magico”, spettacolo per bambini a Giulianova

GIULIANOVA – Sarà la Compagnia “Il draghetto” a portare in scena domani sera, venerdì 12 agosto, in piazza Giovanni XXIII, “La vera storia del pifferaio magico”.

La rappresentazione, per il divertimento di spettatori dai 3 ai 100 anni, è nel programma dei Festeggiamenti in onore di Maria SS del Portosalvo che, come come da tradizione, ha voluto dedicare il venerdì a chi è bambino, per l’anagrafe o nel cuore.

La “Vera storia del pifferaio magico”, scritta e diretta da Mario Villani, racconta la celebre fiaba dei fratelli di Grimm. Un suonatore di piffero, chiamato dagli abitanti di Hamelin perché liberi il paese dai topi, insoddisfatto del trattamento ricevuto, incanta, dopo i topi, anche i bambini. Come i ratti, rapiti dal suono dello strumento, questi ultimi lasciano il paese e spariscono per sempre. Ma sarà andata, ci si chiede, veramente così? Nello spettacolo di domani sera, inaspettata, la risposta.

La Compagnia “Il draghetto”, fondata nel 1988 a L’Aquila e a Teramo da Manuela Del Beato e Mario Villani, con sede operativa anche a Bellante, adotta una tecnica mista, combinando al recitato degli attori l’utilizzo di pupazzi, burattini e ombre. “La vera storia del pifferaio magico” sarà una bella occasione per riflettere, divertendosi, sui temi dell’onestà e della legalità, sul valore dell’arte, della bellezza, della fantasia.

Ingresso libero. Inizio alle 21.30.