Divieto di balneazione nel tratto antistante via Leopardi a Pescara

PESCARA – Le analisi effettuate dall’Arpa Abruzzo – distretto provinciale di Pescara – nel tratto di mare antistante via Leopardi hanno fatto emergere il superamento dei valori di legge per il parametro Escherichia coli. I dati dell’Arpa, che riguardano il prelievo dei campioni effettuato ieri, sono stati trasmessi al Comune nella giornata di oggi.

E, a seguito di questi accertamenti, eseguiti nell’ambito del monitoraggio delle acque di balneazione nel territorio di Pescara, il sindaco Carlo Masci ha firmato l’ordinanza per imporre il divieto temporaneo di balneazione in quel tratto di mare, che è quello più vicino al fiume e comprende gli stabilimenti dalla Capannina alla Vongola.

Già per la mattinata di domani sono previste le analisi di controllo, sempre da parte dell’Arpa, per valutare se la situazione è migliorata e, di conseguenza, se è possibile revocare il divieto, come prevede la normativa regionale.