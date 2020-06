Distribuzione pannolini per famiglie in difficoltà, presentazione dell’iniziativa

PESCARA – Si terrà domattina alle ore 11:30 presso il Museo Colonna di Piazza Primo Maggio un incontro con i giornalisti per illustrare i contenuti dell’iniziativa di solidarietà sociale voluta dall’amministrazione comunale per sostenere le famiglie in condizioni di maggior disagio soprattutto a seguito dell’emergenza sanitaria.

Stanno infatti per essere distribuiti, in molti casi a nuclei con diversi figli, i pannolini donati al Comune e ora disponibili. Alla conferenza stampa parteciperanno, oltre al sindaco Masci, gli assessori Adelchi Sulpizio, Eugenio Seccia e Nicoletta Di Nisio.