Montesilvano, sala studio biblioteca comunale per studenti: ecco dove

MONTESILVANO – Da domani, all’interno del Pala Dean Martin, gli studenti potranno usufruire della sala studio della biblioteca comunale, mentre il prestito bibliotecario al momento verrà effettuato su prenotazione. La capienza della sala è fino a un massimo di 20 persone, per l’accesso sono state attivate tutte le misure previste per la prevenzione del Covid-19. La sala è dotata anche di un servizio internet ed è situata al piano terra della struttura, che nelle prossime settimane accoglierà anche la scuola civica di musica e teatro. Gli orari di apertura sono dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15,15 alle 19,00.

“In tempi brevi, grazie anche al lavoro dell’Azienda Speciale e dei dirigenti comunali, siamo riusciti a garantire il diritto allo studio ai frequentatori della biblioteca, con una sala all’interno del Pala Dean Martin, che potrà soddisfare le esigenze dei nostri studenti – spiega il sindaco Ottavio De Martinis –. In questi mesi, a causa dell’emergenza sanitaria, siamo stati costretti a sospendere il servizio ospitato a Palazzo Baldoni. Al momento garantiremo l’uso della sala, rispettando le misure contingentate, ma stiamo già lavorando per spostare tutti i servizi inerenti la biblioteca sempre all’interno del Pala Dean Martin, il polo congressuale diventerà in questo modo un palazzo della cultura per l’arrivo anche della scuola civica di musica e teatro. Abbiamo fatto richiesta alla Regione Abruzzo di un contributo di un milione di euro per la riqualificazione e il rilancio del Palacongressi, tra le più importanti strutture del Centro Italia”.