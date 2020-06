La Regione stanzia 30mila euro in favore dell’UNPLI Abruzzo

L’ emendamento é stato approvato su iniziativa di Dino Pepe: Necessario per consentire lo svolgimento delle attività ordinarie dopo il Covid-19

PESCARA – Su iniziativa del Consigliere e Vice Capogruppo Regionale del Pd, Dino Pepe e del Presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, alla quale hanno aggiunto la loro firma Mariani, Pietrucci, Blasioli, Paolucci, Scoccia e Di Benedetto, è stato approvato oggi in Consiglio Regionale un emendamento per stanziare risorse straordinarie, pari a 30 mila euro, a favore dell’UNPLI Abruzzo.

Dino Pepe ha dichiarato che in relazione alla grave situazione che si è venuta a creare per effetto dell’emergenza causata dal Covid 19, al fine di garantire lo svolgimento delle attività ordinarie di funzionamento delle Pro Loco abruzzesi, si é deciso di concedere questo contributo straordinario alla sezione regionale dell’Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane per il 2020”.

“Nella nostra regione sono 252 le Pro Loco associate all’UNPLI e in totale rappresentano oltre 14.000 iscritti, -ha aggiunto- una realtà quindi rilevante ed in continua crescita che rappresenta un pezzo importante dell’associazionismo abruzzese e garantisce la realizzazione di tanti importanti eventi e manifestazioni in Abruzzo. Non possiamo quindi che sostenere l’UNPLI Abruzzo e ringraziare il suo Presidente, Sandro Di Addezio, e tutti gli iscritti per quanto fanno per la promozione della nostra regione”.