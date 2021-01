Dispersi sul Monte Velino, vicinanza di Marsilio e Liris

Governatore e assessore sono in costante contatto con Protezione Civile e Soccorso alpino e vicini alle famiglie degli escursionisti

L’AQUILA – C’é grande apprensione per le sorti dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino. “Come tutti, sono in grande apprensione per le sorti dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino – ha dichiarato il Governatore Marco Marsilio– Sto seguendo sin dalle prime ore l’evolversi della situazione, in costante contatto con la Protezione Civile e il Soccorso alpino. Le condizioni meteo non facilitano il lavoro dei soccorritori. Ogni forza è impiegata nella speranza di trovarli al più presto”.

Intento, questa mattina, in rappresentanza della Regione Abruzzo, l’assessore regionale Guido Quintino Liris, è stato presente nella frazione di Forme (Massa D’Albe) per seguire da vicino le operazioni di soccorso dei quattro escursionisto. Presenti sul campo le migliori energie della Regione Abruzzo, sempre in costante contatto con Protezione Civile e Soccorso alpino.

Malgrado le ore trascorrano inesorabilmente si continua a sperare in un esito favorevole. L”assessore ha espresso vicinanza personale e istituzionale alle famiglie degli escursionisti coinvolti e ai soccorritori che stanno rischiando la vita nell’esercizio della loro professione