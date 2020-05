Guardiagrele, riaprono i cantieri delle opere pubbliche

Il valore residuo dei lavori ammonta ad oltre 1 milione di euro, per la maggior parte affidati ad imprese locali. Una importante iniezione di liquidità nel sistema economico-lavortivo

GUARDIAGRELE – In questi giorni stanno riaprendo tutti i cantieri comunali chiusi a causa del Covid-19 . Si tratta di lavori importanti per la comunità guardiese e per le imprese che finalmente possono ripartire. Nel pieno rispetto della sicurezza per i lavoratori e per i cittadini della nostra comunità le opere saranno realizzate in tempi rapidi.

“Sono lavori importanti il cui residuo ammonta a oltre un milione di euro – afferma il vicesindaco Gianluca Primavera – Si tratta per la maggior parte di imprese locali ed è una iniezione di liquidità di rilievo nel sistema economico e per il lavoro, duramente provato dal virus”.

“Ci apprestiamo ad avviare altre procedure di gara con diverse opere di rilievo che cambieranno il volto della città e importanti sotto il profilo economico” conclude il Sindaco Simone Dal Pozzo.

“In particolare già dal giorno 11 maggio scorso sono ripresi i lavori di ammodernamento e rifacimento dei sottoservizi, per mettere in sicurezza e rendere più funzionale il centro di raccolta, provvisoriamente chiuso e trasferito in altra area. Entro la prima decade di giugno pensiamo di riaprire il centro stesso.

Il 18 maggio l’impresa appaltatrice ha riavviato la propria attività presso la piscina comunale per là manutenzione straordinaria della struttura e l’efficientamento energetico.

Nei prossimi giorni si dovrebbe concludere la realizzazione della rotatoria in Via Marrucina, con la predisposizione dell’impianto di illuminazione e l’installazione della ringhiera di protezione sui marciapiedi.

Il 25. maggio riaprirà il cantiere della scuola dell’infanzia di Via Anello per l’adeguamento sismico e il completamento della struttura.

Il 3 giugno sarà la volta dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del muro di Via San Giacomo.

Sempre entro il 3 giugno verrà effettuata la riparazione e il ricondizionamento dei tetti della palestra di Villa San Vincenzo e della rimessa comunale.

Nei prossimi giorni infine verrà completata l’area di sgambamento di Discesa del Torrione e la messa in sicurezza del marciapiede sottostante al fine di garantirne la fruibilità a disabili e carrozzine”.