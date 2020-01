Disagi A14, Pezzopane: “Mit e Autostrade trovino soluzione in fretta”

REGIONE – “Un incubo. È questa la parola che mi viene in mente per descrivere gli enormi disagi e l’inquinamento da record che sta subendo chi vive in prossimità del tratto abruzzese dell’A14 all’uscita Pescara Nord-Città di Castello. Io stessa, durante il periodo natalizio, mi sono ritrovata in una coda chilometrica per quasi 5 ore”. Lo scrive in una nota Stefania Pezzopane, deputata dem abruzzese e membro della Presidenza del Gruppo Pd, commentando l’interdizione al traffico del viadotto Cerrano disposta dalla procura di Avellino che costringe 4mila mezzi pesanti al giorno ad usare la Statale 16 da prima di Natale.

“La piena consapevolezza – ha aggiunto Pezzopane – delle immani difficoltà createsi per chi vive e lavora nel tratto della Statale 16 interessata al passaggio dei mezzi pesanti mi spinge ad impegnarmi in prima persona affinché venga trovata una soluzione al più presto. Auspico fortemente che il tavolo tecnico tra la società Autostrade e il Mit che si terrà oggi porti ad una soluzione definitiva e che porti alla fine di questa situazione letteralmente angosciante per chi la subisce”.

“La deviazione del traffico sulla statale – conclude Pezzopane – sta determinando un vero sconvolgimento della vita quotidiana di quelle comunità, disagi enormi, un traffico impossibile scaricato sui comuni costieri di Silvi, Pineto ed altri. Strade già oberate dal traffico locale, dove sono operative centinaia di attività economiche e commerciali massacrate da settimane. Le condizioni di sicurezza ed ambientali sono insopportabili e va trovata una soluzione. Questa vicenda è assurda è vergognosa. Si dissequestri e si metta in sicurezza ogni tratto autostradale. Siamo stanchi”. La Deputata Stefania Pezzopane ha sentito questa mattina direttamente il Ministro De Micheli per far presente la drammaticità della situazione. Ed ha ringraziato il segretario del Pd Dott. Antonio Di Blasio per l’attenzione che stanno dedicando a questa emergenza, garantendo che seguirà passo passo i passaggi degli incontri che si stanno tenendo a Roma in giornata.