“Diritti ed opportunità”, nasce a Chieti l’intergruppo comunale donne

L’idea della Consigliera Barbara Di Roberto (PD) è quella di istituire un organismo trasversale al fine di portare non solo in Consiglio, ma anche nella società civile, tutti i temi che riguardano i diritti delle donne: opportunità e problemi

CHIETI – “Diritti ed opportunità”, è questo il nome dell’intergruppo comunale donne presentato ieri, sabato 14 novembre, al Museo Barbella da Sindaco, Consigliere ed Assessore della città di Chieti. Un organismo trasversale, un impegno che va al di là del colore politico e che unisce Consiglio ed esecutivo con un unico scopo: la tutela dei diritti delle donne.

“Credo che le donne siano le vere eroine della nostra società, le persone che si accollano i problemi di lavoro, della famiglia, di tutto – afferma il Sindaco Diego Ferrara – Questa iniziativa proposta della Consigliera Barbara Di Roberto è veramente benvenuta, penso sia una prima esperienza a livello Comunale e migliorerà sicuramente il modo di lavorare all’interno del Consiglio”.

“Vogliamo essere promotrici in Consiglio Comunale di atti, delibere, azioni positive che dovranno avere riscontro sul tessuto sociale della città di Chieti – afferma la Consigliera proponente del PD Barbara Di Roberto – monitoreremo come queste attività politiche si ripercuoteranno nella vita pratica della donna. Anche se da un lato abbiamo fatto tanti piccoli passi di conquista sui diritti della donna, dall’altro ci troviamo comunque in una realtà sociale, politica ed economica per la quale esistono delle innegabili diseguaglianze”.

“Spesso a parità di competenze viene privilegiato l’uomo: questo è un dato di fatto, e non un discorso che può essere etichettato in una natura strumentalizzata qual è quella del “femminismo”, è una realtà – continua la Consigliera del PD – La donna nel 2020 ricopre tanti ruoli: lavoratrice, rappresentante politica quali noi siamo, la donna mamma, figlia, nonna, la donna che si prende cura degli anziani, la donna che comunque guadagna meno dell’uomo, che ha meno accesso al mondo lavorativo e che viene limitata nella sua espressione e crescita di persona in quanto tale. C’è necessità delle cosiddette quote rosa perché lì dove esiste la necessità che ci sia la regola, vuol dire che i diritti non sono ancora riconosciuti ed hanno quindi necessità di tutela”.

“Questo è un dato che noi dobbiamo superare, soprattutto a livello culturale: dall’istituzione dobbiamo creare un nuovo approccio, una nuova cultura nella società teatina, abruzzese, nazionale. Questo noi lo possiamo fare. Lo possiamo fare facendoci noi per prime protagoniste di questo percorso di cambiamento, e lo faremo a Chieti, collaborando anche con la Commissione Pari Opportunità” conclude.

Concorde anche la Consigliera di minoranza Carla Di Biase: “Ringraziamento a Barbara perché per me è importantissimo trasformare idee in azione e la creazione di questo intergruppo consigliare sicuramente porterà avanti tantissime iniziative. Ci sono tematiche che non possono essere appannaggio di un Partito politico, ma sono così trasversali da aver bisogno di un’unione: la nostra presenza qui è il frutto della nostra voglia di fare e di metterci al lavoro”.