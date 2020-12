Diretta Virtus Entella – Pescara: ecco dove seguire la partita

Domenica 27 dicembre alle 15 si gioca Virtus Entella – Pescara, gara valida per la 15° giornata di Serie B. Informazioni dove seguire la partita

PESCARA – Domenica 27 dicembre, allo Stadio Comunale di Chiavari, si giocherà Virtus Entella – Pescara, match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta esterna contro la Salernitana ed in classifica occupano l’ultima posizione solitaria con 5 punti. La squadra abruzzese ha totalizzato fino a qui 12 punti in campionato ed è in piena zona play-out, al 17esimo posto.

I biancazzurri arrivano da due risultati utili consecutivi, ovvero la vittoria casalinga in rimonta contro il Monza ed il pareggio esterno contro il Brescia. Nelle ultime 5, hanno collezionato 2 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta. 14 gol fatti, solo 5 in più dell’Entella, e ben 25 reti subite, che rendono la squadra abruzzese la terzultima difesa del campionato. Il Pescara, inoltre, ha totalizzato soltanto 4 punti fuori dalle mura amiche dell’Adriatico, a fronte di 8 ottenuti in casa. La gara del Comunale di Chiavari verrà diretta dal signor Maurizio Abbattista della sezione di Molfetta.

CRONACA DELLA PARTITA

Sarà il nono confronto ufficiale tra Entella e Pescara (1 vittoria e 4 pareggi per i chiavaresi). L’unica vittoria contro i Delfini risale proprio alla scorsa stagione, un netto 2-0 al Comunale firmato da due rigori di Rodriguez e De Luca. Prima di questi 3 punti, a Chiavari sono andati in scena due pareggi a reti bianche e una sconfitta 2-5 del 2015, match in cui non bastarono i gol di Masucci e Lanini per l’Entella.

DAZN

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Gli abbonati potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 14.15 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Probabile modulo 4-3-1-2 per l’Entella con Russo in porta e difesa composta al centro Poli-Bonini e ai lati da Cleur e Pavic. A centrocampo Koutsoupias, Paolucci e Settembrini; sulla trequarti Cardoselli, di supporto alla coppia d’attacco formata da De Luca e Mancosu. Al Pescara mancheranno Massimiliano Busellato e Raùl Asencio, entrambi alle prese con guai muscolari. Salteranno con ogni probabilità la gara del Comunale anche Edgar Elizalde ed Edoardo Masciangelo. Breda, ex di giornata, potrebbe schierare il modulo 3-5-1-1 con Fiorillo tra i pali e retroguardia composta da Guth, Bocchetti e Scognamigiio. In cabina di regia Valdifiori, con Memushaj e Omeonga mezz’ali; sulle corsie Bellanova e Nzita. Davanti Maistro e Ceter.

Le probabili formazioni di Virtus – Entella – Pescara

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Russo; Cleur, Poli, Bonini, Pavic, Koutsoupias, Paolucci, Settembrini, Cardoselli, De Luca, Mancosu. Allenatore: Vivarini

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo; Guth, Bocchetti, Scognamiglio; Bellanova, Omeonga, Valdifiori, Memushaj, Nzita; Galano, Ceter. Allenatore: Breda

