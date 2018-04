Pescara, parla Pillon: “Voglio coraggio e aggressività, Falco out”

Le parole di mister Pillon in conferenza stampa in vista del match contro la Ternana in programma domani pomeriggio alle ore 15.

PESCARA – Domani il Pescara sarà di scena a Terni nel match valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie B. Sfida, quella del Liberati, che si preannuncia molto delicata visto che entrambe le squadre stanno lottando per non retrocedere. Il Delfino, dopo undici partite, è tornato al successo battendo col brivido lo Spezia mentre gli umbri, dati per spacciati troppo presto, hanno raccolto 10 punti nelle ultime quattro gare e adesso sono a tre punti dalla salvezza. La sfida di domani può rappresentare uno snodo cruciale per il campionato degli abruzzesi, Pillon lo sa e in conferenza stampa presenta cosi la partita.

Le parole di Pillon in conferenza stampa

Si parte dal capitolo convocati: “Falco, Mazzotta, Bovo e Campagnaro non sono convocati. Fornasier è disponibile”. Domani c’è la Ternana, squadra in forma e partita molto importante: “Da quando è arrivato De Canio le cose sono cambiate, la squadra è positiva e organizzata ed è in salute come noi. Sarà una gara aperta che ci giocheremo come al solito senza timori riverenziali come abbiamo fatto a Palermo. Serve continuità per tirarci fuori da qui il più possibile”. Importante sarà l’approccio alla gara: “Non dobbiamo commettere l’errore di Vercelli perché ci ha fregati. Sarà una partita tosta quindi voglio pressing e aggressività. Dobbiamo evitare anche i cali di tensioni avuti con lo Spezia. In settimana ci abbiamo lavorato molto”.

Sulle contromosse per arginare Tremolada, l’uomo più in forma della Ternana insieme a Montalto: “E’ un giocatore che non da riferimenti e può essere pericoloso sempre perché ha grandi colpi. Servono linee strette per arginare il loro 4-3-1-2 ma non temo nessuno”. Su Machin: “E’ un giocatore che ama fare la giocata, deve essere più essenziale e concreto perché ha grandi margini di miglioramento”. Su Capone: “Abbiamo analizzato insieme la sua partita: i primi dieci minuti con lo Spezia li ha fatti bene, poi si è un po’ perso. Ha delle qualità importanti ma deve crescere”.

Fonte foto: Pescara Calcio