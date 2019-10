Teramo oggi in campo contro la Paganese: dove seguire la diretta

Domenica 20 ottobre 2019 al Biondi si gioca la partiva valida per la decima giornata di campionato. Dove seguire il match da casa o mobile

TERAMO – C’è voglia di riscatto in casa biancorossa. Brucia infatti la sconfitta rimediata all’ultimo minuto contro l’attuale capolista Potenza nello scorso turno di campionato. In classifica la squadra di Tedino è al 16mo posto con 9 punti. Oggi alle 17.30 attesa la sfida contro la Paganese che con 15 punti si trova a metà classifica. Prima di vedere dove poter seguire il match in diretta e i convocati scelti da Tedino andiamo a riportare alcune sue dichiarazioni della vigilia.

«A Potenza abbiamo prodotto una prestazione di squadra, ricca di spunti nella fase di non possesso, molto meno nell’indice di pericolosità. In questa fase paghiamo a caro prezzo anche il singolo errore, quindi l’attenzione dev’essere massimale in tutto l’arco delle partite».

Quindi ha sottolineato l’impegno visto dai suoi ragazzi durante gli allenamenti svolti in settimana, un impegno che dovrà dare la forza giusta per provare a vincere l’incontro.

«Non sono i numeri a fare la differenza, ma l’interpretazione che un giocatore offre, nella capacità di osare e nel movimento senza palla, che a noi in particolare sembra mancare. Minelli? É convocabile, ma non è ancora pronto per fare un certo tipo di lavoro. Cristini? Attenderemo stasera, ma di sicuro non lo rischieremo. Paganese? Se fanno gol un po’ tutti, vuol dire che è una squadra che funziona. Mi aspetto una gara di sofferenza, difficile, contro un avversario in salute. Dovremo prestare attenzione all’ampiezza ed al vertice basso che, in questo caso, è dotato di grande qualità: centralmente sono meno attaccabili, dovremo quindi attaccare gli spazi, alle spalle, con qualche fuorilinea, ci proveremo».

Dove seguire la partita in diretta

Si può seguire il match via streaming ma a pagamento sulla piattaforma Sportube – Eleven Sport che detiene i diritti sul Campionato di Serie C e che propone abbonamenti da 1 mese o annuali comprensivi anche di tutte le partite della stagione. Non è prevista la diretta tv su Raisport e nemmeno su Sportitalia.

Convocati biancorossi per la partita con la Paganese

PORTIERI: 22 Lewandowski, 1 Tomei, 12 Valentini.



DIFENSORI: 29 Cancellotti, 4 Cristini, 27 Di Matteo, 2 Florio, 18 Iotti, 26 Piacentini, 3 Tentardini.



CENTROCAMPISTI: 8 Arrigoni, 19 Bombagi, 7 Costa Ferreira, 20 Ilari, 17 Lasik, 11 Mungo, 21 Santoro, 28 Viero.



ATTACCANTI: 25 Birligea, 24 Cianci, 9 Magnaghi, 10 Martignago, 14 Minelli.

Foto della squadra sotto la curva, fonte sito ufficiale Teramo Calcio