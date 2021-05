Diretta Lanini Pink Terni – Panthers Roseto: dove vedere la partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Doppia trasferta in quattro giorni all’orizzonte per le Braderm Panthers Roseto, di scena domani a Terni e poi sabato ad Aprilia con l’obiettivo di confermare la propria imbattibilità in questa seconda fase: vincerle entrambe significherebbe issarsi al comando solitario della classifica.

Primo ostacolo la Lanini Pink Basket, unica formazione ad aver sconfitto finora in questo campionato le nostre Pantere: avvenne nella prima fase e proprio in terra umbra, quando le ragazze allenate da coach Franco Ghilardi, già qualificate, incapparono in una serata stregata a livello offensivo.

Quella di oggi sarà ovviamente una partita diversa, soprattutto per l’importanza della posta in palio, ma il ricordo della debacle datata 14 aprile aiuterà sicuramente a non sottovalutare l’impegno. Anche perchè le giovanissime padrone di casa affrontano questa seconda fase, per adesso ancora priva di vittorie, con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere e l’entusiasmo di essere tra le migliori sei del campionato.

La partita, che si disputerà a porte chiuse, sarà trasmessa dalle ore 19:00 in diretta Facebook e YouTube sui canali Panthers Roseto.

3° GIORNATA POULE PROMOZIONE

Lanini Pink Terni-Braderm Panthers Roseto oggi ore 19:00

Stella Azzurra Roma-Basket Roma oggi ore 20:30

Virtus Aprilia-San Raffaele giovedì ore 20:45

CLASSIFICA

Braderm Panthers Roseto 4

Virtus Aprilia 4

San Raffaele Roma 2

Stella Azzurra Roma 2

Basket Roma 0

Lanini Pink Terni 0