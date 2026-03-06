Meteo Abruzzo weekend dal 6 all’8 marzo 2026: tempo in miglioramento

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it nel fine settimana dal 6 all’8 marzo il weekend si presenta nel complesso grigio e umido, con molte nuvole e poche vere aperture.Venerdì porta cieli irregolarmente nuvolosi, sabato vede un nuovo aumento della copertura con anche un po’ di nebbia in serata, e domenica resta sulla stessa linea: tante nubi ma senza pioggia significativa. Un fine settimana dunque statico, coperto e tranquillo, più adatto ad attività al chiuso che alla vita all’aria aperta

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 6 marzo

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2600 metri. Mare poco mosso.

Sabato 7 marzo

L’alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Formazioni nebbiose in serata. Venti deboli orientali; Zero termico nell’intorno di 2450 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Domenica 8 marzo

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti molto deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2050 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (6-8 marzo 2026)

PESCARA

VEN – min 10° max 13°

SAB – min 8° max 14°

DOM – min 10° max 13°

CHIETI

VEN – min 8° max 14°

SAB – min 6* max 14°

DOM – min 8° max 12°

TERAMO

VEN – min 8* max 14°

SAB- min 5° max 14°

DOM – min 8° max 13°

L’AQUILA

VEN – min 4° max 15°

SAB – min 3° max 15°

DOM – min 7° max 13°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.