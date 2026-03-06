Meteo Abruzzo weekend dal 6 all’8 marzo 2026: tempo in miglioramento

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it nel fine settimana dal 6 all’8 marzo il weekend si presenta nel complesso grigio e umido, con molte nuvole e poche vere aperture.Venerdì porta cieli irregolarmente nuvolosi, sabato vede un nuovo aumento della copertura con anche un po’ di nebbia in serata, e domenica resta sulla stessa linea: tante nubi ma senza pioggia significativa. Un fine settimana dunque statico, coperto e tranquillo, più adatto ad attività al chiuso che alla vita all’aria aperta
Le previsioni del tempo in Abruzzo
Venerdì 6 marzo
Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2600 metri. Mare poco mosso.
Sabato 7 marzo
L’alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Formazioni nebbiose in serata. Venti deboli orientali; Zero termico nell’intorno di 2450 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso.
Domenica 8 marzo
Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti molto deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2050 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso.
Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (6-8 marzo 2026)
VEN – min 10° max 13°
SAB – min 8° max 14°
DOM – min 10° max 13°
VEN – min 8° max 14°
SAB – min 6* max 14°
DOM – min 8° max 12°
VEN – min 8* max 14°
SAB- min 5° max 14°
DOM – min 8° max 13°
VEN – min 4° max 15°
SAB – min 3° max 15°
DOM – min 7° max 13°
